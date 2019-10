Iron Ass Plantium edition: l'evento dedicato all'allenamento dei glutei

Sabato 19 ottobre 2019 presso il centro Personal MOOD di via Eduardo Talamo di Cava de' Tirreni si svolgerà l'evento dedicato esclusivamente all'allenamento dei glutei con la dimostrazione di esercizi mai mostrati prima a cura di Lia Nunziante Personal Trainer. Nunziante è un'affermata Personal specializzata nell'allenamento al femminile e nel dimagrimento. Creatrice e divulgatrice di un suo metodo di allenamento che prende il nome di GOODBYEFAT, frutto di anni di formazione e studio. L'evento di sabato 19 ottobre vedrà anche la presenza di una special guest del settore ed è aperto agli iscritti del Centro Personal Mood e non. La manifestazione sportiva è suddivisa nei seguenti orari: dalle ore 9.30, dalle ore 10.30 e dalle ore 11.30. Evento a numero chiuso, posti limitati, per info e costi: 0893 45 779 - WhatsApp 340 8555646 - 327 0169838. www.moodpersonaltraining.it.