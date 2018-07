"Italia Gioca": a Pescara la parrocchia Santa Croce rappresenterà Salerno

La Parrocchia Santa Croce e San Bartolomeo in Giovi è stata selezionata come rappresentante del Comune di Salerno per partecipare alla Quinta edizione di Italia Gioca, format-spettacolo itinerante collegato al circuito internazionale Jeux sans Frontiéres, quest'anno ospitato dal 5 al 7 aprile a Pescara. Giovi, che dal 2012 ha riportato in auge i "Giochi senza Quartiere", sarà ospite della kermesse riservata a 18 formazioni.

Le gare

I giochi si svolgeranno nello Stadio del Mare, sulla spiaggia, nel cuore della città di Pescara. Nell’area troverà posto anche la piscina per i giochi d’acqua. Le giornate di gara saranno due, 6 e 7 luglio. La sera del 5 luglio, invece, sarà dedicata alla presentazione delle squadre e dei rispettivi territori, con le video cartoline proiettate sul maxi schermo. Solo le migliori otto della semifinale del 6 luglio disputeranno la finale del 7, alla quale la rappresentativa della città ospitante e la vincitrice dell’edizione precedente, rispettivamente Pescara e Valdisole, avranno accesso di diritto.

Le iscritte

Parteciperanno Arnad per la Valle d'Aosta; Cartigliano per il Veneto; Castelfranco Piandiscò per la Toscana; Castrovillari e Firmo, per la Calabria; Dalmine per la Lombardia; Meduno per il Friuli Venezia Giulia; Moconesi per la Liguria; Parma e San Prospero per l’Emilia Romagna; Pescopagano per la Basilicata; Salerno e Saviano per la Campania; San Felice Circeo per il Lazio; San Giorgio Jonico per la Puglia; Valdisole per il Trentino Alto Adige; Verbania per il Piemonte e Pescara per l’Abruzzo.