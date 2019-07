"Italian's street food" arriva ad Atena Lucana: il programma

Dal 1 al 5 agosto nel Summer Garden del Magic Hotel vi racconteremo attraverso il cibo da strada storie e tradizioni delle nostre regioni . Un modo piacevole per trascorrere delle piacevoli serate all’aperto in un ambiente estivo e simpatico. I nostri chef si cimenteranno nella preparazione di tantissimi deliziosi piatti della cucina da strada italiana ,per tentarvi e deliziare il vostro palato, il tutto in collaborazione con piccoli attenti produttori ed aziende a km 0 della nostra meravigliosa penisola, che portano alto il nome dei nostri prodotti made in Italy .

Olive all’ascolana , uno dei piatti più rappresentativi del Piceno , nate nel 1800 per mano di Benedetto Marini , gli arrosticini abruzzesi espressione culinaria della pastorizia stanziale e non della transumanza inventati negli anni '30 da due pastori del Voltigno , i cannoli siciliani nati a Caltanissetta per mano di concubine dell'Harem del Castello delle donne e diventati famosi grazie alle pasticcerie di Palermo e Messina ,panzerotti pugliesi , le tigelle prodotto antico, povero, ma molto gustoso che nasce nel cuore dell’Emilia e prende il nome dal modo di cuocere le focacce in epoca romana all'interno di contenitori di terracotta. Queste e tante altre specialità street potranno essere accompagnate dalla birra alla spina del birrificio Messina ,non solo Lager , ma soprattutto con la nuova nata, che vede l'aggiunta di cristalli di sale , una rivincita di una birra che grazie al coraggio di 15 siciliani e la collaborazione del gruppo Heineken , è la novità di questa stagione estiva 2019 .

Così potranno essere degustate, le tigelle con un ottimo Lambrusco , lo sfincione palermitano con un Grillo fresco della cantina Fina , i cannoli con un Moscato di Noto e tanto altro ancora .

Vi abbiamo incuriositi , allora segnatevi sul vostro calendario degli appuntamenti estivi #StreetFood Italiano nel Summer Garden del Magic Hotel e vedrete che la vostra estate in nostra compagnia sarà indimenticabile.