Italian talent show sbarca a Salerno con la finale regionale: ecco la data

Arriva a Salerno il viaggio itinerante di “Italian Talent Show”, lo spettacolo ideato da Michele Pezzola che ha come obiettivo quello di far emergere nuovi giovani talenti nel campo dell’arte, dello spettacolo, della musica, del ballo e della recitazione. La finale regionale sarà ospitata in città il 1° luglio alle ore 21. La location è la meravigliosa cornice dell'Arena Zevi, presso il quartiere Zevi nella zona orientale di Salerno.

Il programma

Cantanti, artisti e ballerini si daranno battaglia per aggiudicarsi il titolo di vincitore della Finale Regionale. La serata sarà presentata da Benny Ronca. Diretta radiofonica di Radio Castellucci. Non ci sono costi di partecipazione. I nove talenti selezionati, tre per ogni categoria (9/15 anni - 16/29 anni - over 30) avranno diritto a partecipare alla finale Nazionale del 27, 28, 29 luglio a Monopoli.