Cinte murarie, torri merlate: visita al castello medievale dei Sanseverino

Un itinerario attraverso i sentieri ed i cortili che tanti secoli fa furono la dimora di una delle famiglie più influenti e potenti del Meridione d'Italia. Cinte murarie, torri merlate, piazze, palazzi e chiese di età Normanna aspettano i visitatori che il 2 giugno raggiungeranno il Castello Medievale dei Sansevrino, in un affascinante viaggio nel passato e nel mistero di uno dei più grandi Castelli Medievali italiani. Una giornata emozionante, costruita nei minimi particolari e nel segno del rispetto dei luoghi e della sicurezza del visitatore. Un percorso in perfetto equilibrio tra storia e natura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Info utili

La prenotazione è obbligatoria telefonando o inviando un messaggio di whatsapp al numero 3518159034 o inviando un mesaggio alla pagina facebook "Castello Medievale dei Sanseverino". La partecipazione è a numero limitato e durante l'iniziativa saranno adottate tutte le misure previste per la prevenzione da contagio Covid19. Per la partecipazione è previsto un contributo da parte del pubblico adulto di € 5,00 ed il ricavato sara interamente utilizzato per la manutenzione della sentieristica del Parco.