Fan in fermento: c'è J-Ax al Maximall di Pontecagnano Faiano

Fan mobilitati: c'è J-Ax al Maximall di Pontecagnano Faiano. La data è cerchiata in rosso sull'agenda di tutti gli appassionati. La leggenda del rap italiano è atteso il 25 gennaio alle ore 17 per il firmacopie di "ReAle", il suo nuovo album.

Il programma

Per accedere al mini live firmacopie in area riservata, sotto il palco, occorre prenotare il proprio posto su Ticket One come

INSTORE UPGRADE, fino a esaurimento posti disponibili. L'opzione dà al possessore il diritto di ricevere un gadget esclusivo in edizione limitata, 3 euro di sconto sull’acquisto delnuovo Album “ReAle” (dal 24 gennaio 2020 presso La Feltrinelli del Centro Commerciale), assistere sotto il palco al mini live ed essere tra i primi a salire per il firmacopie. Il ticket INSTORE UPGRADE viene inviato da Ticket One ed è nominale. La conferma dell'ordine con nome/cognome e Codice Fiscale vale come buono sconto, la parte con QR Code serve per accedere all’area PIT e ritirare il gadget. All’atto dell’acquisto verrà ritirato dal negoziante solo la parte del buono sconto. Una hostess farà il check – in in prossimità dell’area PIT. Per entrare è necessario avere il biglietto con QR Code più il nuovo albumdi J-Ax “ ReAle” (non autografato) oltre al proprio documento di identità in corso di validità.La hostess sarà presente all’ingresso dell’area PIT a partire dalle ore 14 del 25 gennaio. dell’evento. Un cd ritirato garantisce l'accesso di una persona.



Regolamento firmacopie senza upgrade TicketOne

Verrà rilasciato un pass prioritario solo a chi acquista l’album presso La Feltrinelli del Centro Commerciale Maximall Pontecagnano, fino al giorno 24 gennaio. Chi acquisterà il CD nei negozi del Centro Commerciale avrà accesso prioritario al firmacopie rispetto a chi acquisterà il CD presso rivenditori esterni. Per accedere al firmacopie tutti i fan dovranno tassativamente presentarsi con il nuovo CD “ReAle” più pass. Tutti coloro che hanno già acquistato l’album presso un qualunque rivenditore, il giorno dell’evento potranno ritirare il pass all’infopoint del Centro Commerciale.