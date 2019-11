"Jazz in Luce": ecco la rassegna musicale che accompagnerà Luci d'Artista 2019/2020

Jazz in Luce è la rassegna di musica jazz ideata dal Maestro Stefano Giuliano che accompagnerà Luci d'Artista con sei concerti in programma tra il 15 novembre e il 3 gennaio.

Il cartellone

Si comincia venerdì 15 novembre e tutto è stato spostato in Piazza Portanova. "Siamo stati in bilico fino all'ultimo istante, complici le avverse condizioni meteo - dice Stefano Giuliano - Abbiamo deciso, grazie alla collaborazione del Comune di Salerno, di spostare tutto da piazza Flavio Gioia a Piazza Poranova. Il concerto d'apertura si terrà, grazie all'installazione di un palco coperto". Gli appuntamenti sono in programma alle ore 18.30 e il primo evento, "che rientra nel progetto Jazz in Luce, sarà a cura della Salerno Jazz Orchestra. L'ospite è Anthony Strong, un famoso cantante londinese, un pianista di estrema qualità". Il 21 novembre, spazio a Wonder Experience, il 12 dicembre ecco Camera Soul. Occhio al 19 dicembre. McDonald's è partner dell'iniziatiativa e Luigi Snichelotto, responsabile per Salerno e Potenza, sarà coinvolto anche nella veste di cantante e musicista. "Suono la batteria - commenta - la musica jazz è la grande passione. Tutto è nato una sera a cena, mentre discutevamo con Stefano Giuliano, amico di tante scorribande musicali in giro per l'Italia. Riflettevamo sulla opportunità di un grande omaggio a Lucio Battisti e con questo obiettivo nasce la serata Art Anis Big Band con Ernesto Radano e Snicky Lou, il sottoscritto". Il 27 dicembre si prosegue con Tjuka Quartet e il 3 gennaio con Revolution Band.