International Jazz Salerno: Chihiro Yamanaka in concerto il 26 aprile

Una jazz band tutta al femminile per una serata-evento in esclusiva per la Campania. International Jazz Salerno accoglie il 26 aprile (ore 21) la straordinaria pianista giapponese Chihiro Yamanaka, affiancata da Ilaria Capalbo al basso elettrico e Karen Teperberg alla batteria. Yamanaka è all'ultima tappa del suo tour primaverile. Swing, ritmo, fender rhodes sono sparsi tra le pieghe dei suoi brani: una gamma infinita di soluzioni musicali. L'artista nipponica ha suonato in carriera con Oscar Peterson (suo maestro), Clark Terry, Ahmad Jamal, George Russell, Herbie Hancock, George Benson, Esperanza Spalding.