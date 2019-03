Jennifer in scena al Centro Sociale: incasso devoluto in beneficenza

Gran spettacolo di beneficenza, sabato 23 marzo. Alle ore 21, il Centro Sociale di Salerno ospiterà il regista Antonello De Rosa insieme alla sua Scena Teatro. Gli attori porteranno in scena Jennifer, cavallo di battaglia di Antonello De Rosa, spettacolo da 28 anni sempre sold out e che vanta ben 25 riconoscimenti nazionali, uno fra tanti ricevuti dal grande maestro Camilleri alla Valle dei Templi (migliore regia e migliore attore).

Solidarietà

Il ricavato dello spettacolo andrà in favore della costruzione del “Villaggio di Vittorio”, che sorgerà a Giovi. La struttura ospiterà gli adolescenti e adulti affetti dalla sindrome di Prader Willi, patologia genetica rarissima che comporta ritardi psico-motori, associati a disturbi nutrizionali e comportamentali.

Il progetto

Il villaggio è in fase di completamento, è disposto su tre livelli ed è circondato da 8000 mq di terreno e potrà ospitare 20 posti letto. L’obiettivo è stato prefissato dall’ Associazione “ La Collina E.T.S.”, di cui il presidente è Giuseppe Fortunato e l’Associazione “ Prader Willi Della Campania” di cui il presidente è il finanziere in servizio, Eugenio Grimaldi.

Il cast

In scena insieme ad Antonello De Rosa, le attrici Caterina Ianni e Marianna Avallone, l’assistenza alla regia è di Rosanna De Bonis. “Ho sempre sostenuto che bisogna, durante la propria vita avere uno sguardo verso gli altri, l’altro è il noi proiettato nella sofferenza e nella solitudine. Chi è fortunato deve donare, non tanto per obbligo ma per ringraziamento” con queste parole il regista svela un mondo interiore aperto alla necessità di chiunque bussa alla sua porta. Così il Teatro di Antonello De Rosa, da sempre diviene metodo di aiuto concreto, ricordiamo la donazione di una vettura alla Croce Rossa di Cava de Tirreni, il supporto alle popolazioni terremotate, l’aiuto a famiglie salernitane in difficoltà, il protocollo firmato con la Caritas diocesana di Salerno. Il costo del biglietto è di 10 euro. L’organizzazione è di Pasquale Petrosino.