Joe Barbieri "Quarantacinque" al MoroinJazz

Un compleanno a 16 corde, un evento speciale quello in programma venerdì 14 dicembre alle ore 22 al Jazz Club Il Moro di Cava de' Tirreni. Con “QUARANTACINQUE”, Joe Barbieri chiama a raccolta nelle sale del tempio del jazz del Borgo Scacciavent in Corso Umberto I tutti gli affezionati che vorranno accompagnarlo in una serata per lui particolare: quella del traguardo dei suoi 45 anni.

La coincidenza

Il caso vuole che nella smorfia napoletana il 45 corrisponda a ‘o vino bbuono (il buon vino). Per questo evento speciale, nulla sarà consueto, a partire dall’inedito trio che salirà sul palco con Joe – oltre a lui e alle sue 6 corde, le 6 della chitarra manouche di Oscar Montalbano e le 4 del contrabbasso di Giacomo Pedicini – fino al repertorio. Info e prenotazioni concerti ai numeri telefomnici 0894456352, 3403939561, 3334949026.