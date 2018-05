Jovanotti si fa in tre: concerti al PalaSele dal 25 al 28 maggio

Prima il bis, poi la notizia della terza data per la gioia dei fan che accorreranno da ogni angolo della provincia e anche da fuori regione. Jovanotti triplica e si prepara ad incantare il pubblico del PalaSele di Eboli con i concerti in programma il 25, 26 e 28 maggio. Biglietti a ruba, organizzazione mobilitata. In queste ore "il ragazzo fortunato" sta spopolando (come al solito) sui social, proponendo hastag e inviti alle adunate nelle varie piazze italiane. Sbam è il titolo di un brano reggae dance hall del suo più recente album, “Oh, vita!”. Il suo show è un mix di musica e viaggio tra le note: dall'acustica si passa all’hip hop, dalla dance hall alla disco e al rock’n’roll.