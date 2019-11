Bontà e musica in via Roma: il King's Cross festeggia il compleanno con la Vascover Band

Festa grande, al King's Cross Irish Pub di via Roma: il 21 novembre è il compleanno del noto locale di via Roma che, per festeggiare, ha organizzato una serata du musica live della Vascover Band - Vasco Rossi Tribute Band.

"Il repertorio di Vasco Rossi è quello che più ci sembra adatto a parlare della nostra Casa, il King's cross, e della nostra esperienza con voi, i clienti, che siete la parte più bella del nostro lavoro. Senza parole!"

La curiosità

La Vascover Band, è l’unica band tributo a essere presente sul sito ufficiale di Vasco Rossi e ha suonato allo storico “Bibap” di Zocca, il locale che ha dato i natali musicali al Blasco. Inoltre, è la prima Tribute ad avvalersi della collaborazione sul palco di Maurizio Solieri, chitarrista storico di Vasco Rossi. Tra eccellenze del food e sorsi di birra, dunque, il 21 novembre tutti gli amanti del gusto festeggeranno il lieto evento al King's Cross.