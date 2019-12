L'Araba Fenice hotel & resort - gran galà di Capodanno 2020

𝕃𝔸 #𝕃𝕆ℂ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ

Sorpresi dalla vista di un maestoso albero natalizio,

dalle luci e dai giochi d’acqua della piscina, attorniata dalle 𝐟𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐢𝐞 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐞 che riempiono il parco giardino e che contornano le mura del Resort, siamo lieti di attrarvi ed accogliervi al Gran Galà di Capodanno 2020 in una scenografia di emozioni scintillanti per farvi vivere l’arrivo del nuovo decennio in maniera orgogliosamente indimenticabile.



𝕀𝕃 #𝕄𝔼ℕ𝕌'

Per inaugurare un nuovo anno memorabile, la cucina ha ideato piatto dopo piatto, 𝐮𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐮' 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐚𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚, che richiama la storia della cultura culinaria marinara. Costruito con attenzione e con un connubio di ingredienti principali ed accostamenti dedicati al fine di entusiasmare i vostri palati.



𝕃𝕆 #𝕊ℙ𝔼𝕋𝕋𝔸ℂ𝕆𝕃𝕆

In un evento storicamente così importante, abbiamo pensato di farvi vivere il corso della serata e l’attesa della mezzanotte fino alle prime luci del 2020 con un’emozione accrescente.

Ed ecco a voi servita la 𝐅𝐫𝐮𝐢𝐭𝐉𝐨𝐲 𝐁𝐢𝐠 𝐁𝐚𝐧𝐝 che si presenterà con l'intento di creare un mix tra i diversi percorsi sonori dei vari componenti che vanno dal rock-steady, allo ska, al reggae fino al rock&roll, partendo dal RI-arrangiamento di cover di cantautori italiani e internazionali.

Il risultato? Uno spettacolo dove il pubblico viene trascinato quasi inconsapevolmente sulle "piste da ballo".



𝐔𝐧 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐯𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐧𝐢, ecco perché abbiamo deciso di creare e dedicare, a questa occasione così speciale, un social hashtag per rendere ogni foto e video pubblicati indelebili e da rivedere nel prossimo decennio… #larabafenice2020



***𝕄𝔼ℕ𝕌' 𝔻𝔼𝕃 𝔾ℝ𝔸ℕ 𝔾𝔸𝕃𝔸' 𝔻𝕀 𝕊𝔸ℕ 𝕊𝕀𝕃𝕍𝔼𝕊𝕋ℝ𝕆***



𝙇’𝘼𝙋𝙀𝙍𝙄𝙏𝙄𝙑𝙊 𝘿𝙄 𝙎𝘼𝙉 𝙎𝙄𝙇𝙑𝙀𝙎𝙏𝙍𝙊

𝘜𝘯 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘢 𝘷𝘪𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘷𝘷𝘰𝘭𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭'𝘈𝘵𝘮𝘰𝘴𝘧𝘦𝘳𝘢 𝘦𝘮𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘗𝘪𝘢𝘯𝘰𝘧𝘰𝘳𝘵𝘦 𝘦𝘥 𝘪𝘭 𝘊𝘢𝘭𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘊𝘢𝘮𝘪𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘢𝘧𝘧𝘪𝘯𝘢𝘵𝘢 𝘚𝘢𝘭𝘢 𝘈𝘮𝘣𝘳𝘰𝘴𝘪𝘢.

I Finger Food delle delizie campane con Rocher di Ricotta, Gamberi Rossi e Frutta Secca, Sfera di Polpo con Salsa di Carote e Tarte Sablée con Insalata di Scarola liquida e Sgombro fumè.



𝙇’𝙀𝙉𝙏𝙍𝙀𝙀 𝘿𝙀𝙇𝙇𝙊 𝘾𝙃𝙀𝙁

La Millefoglie con Mousse di Salmone, Composta di Limoni d’Amalfi e Yogurt di Bufala.



𝙇'𝘼𝙉𝙏𝙄𝙋𝘼𝙎𝙏𝙊

Il Baccalà in crosta di Patate e Olive Itrane con Maionese di Cavolfiore e Papaccelle fritte di Brusciano.



𝙄 𝙋𝙍𝙄𝙈𝙄

Il Risotto Acquerello alla Lattuga del Mar Mediterraneo con Vongole veraci e Julienne di Seppie al profumo di Mandarino;



I Cavatelli di Saragolla al Ragù di Pescatrice con Cremoso alle Castagne di Roccadaspide e Tondo di Paestum croccante.



𝙄𝙇 𝙎𝙀𝘾𝙊𝙉𝘿𝙊

La Darna di Ombrina scottata a pelle con Verdurine in agro al salto e Ristretto aromatizzato alla Liquirizia.



𝙄𝙇 𝘿𝙀𝙎𝙎𝙀𝙍𝙏

La Tartelletta di Pasta Frolla con Noci di Giffoni caramellate, Nuvola di Ricotta e Fichi bianchi del Cilento adagiata su Spennellata di Cioccolato Fondente.



𝘿𝙊𝙋𝙊 𝙇𝘼 𝙈𝙀𝙕𝙕𝘼𝙉𝙊𝙏𝙏𝙀

Il Buon Auspicio con lo Zampone e le Lenticchie della Tradizione.



I Vini dalla Cantina Astoria Tenuta Val de Brun:

Estrò Chardonnay DOC



Le Bollicine:

Ferrari

Extra Dry Rosè Fashion Victim Astoria

Moscato Fashion Victim Astoria



👉 𝐒𝐂𝐎𝐏𝐑𝐈 𝐓𝐔𝐓𝐓𝐈 𝐈 𝐃𝐄𝐓𝐓𝐀𝐆𝐋𝐈 𝐄 𝐋𝐄 𝐀𝐋𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐅𝐅𝐄𝐑𝐓𝐄 𝐒𝐔:

www.arabafenicespa.com/offerte-capodanno-2020



----

Per ulteriori info & prenotazioni:

E-mail: reception@arabafenicespa.com

Telefono: 08281992328

WhatsApp: 3938191040