Domenica 14 ottobre “L’Ora Felix” di Gerardo Magliacano a Montecorvino Pugliano presso l’Azienda Agricola di Cosimo Carbone

I lavori letterari di Magliacano “Servi della Gleba” e “Terro(m)nia-Ritorno alla mia terra”, saranno presentati all’interno di Sapori d’Autore, la rassegna letteraria promossa da Cosimo Carbone che unisce il piacere della lettura a quello del buon cibo territoriale



“...Oggi questo mero individualismo omologante ci ha ridotti ad essere massa...Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà...Quando l’ingiustizia diventa legge ribellarsi è un dovere...” Queste righe intense e ricche di significato, sono tra le più coinvolgenti dell’ultimo capolavoro letterario dello scrittore Gerardo Magliacano “Servi della Gleba” edito da Erre Edizioni, sono meravigliosi spunti di riflessione che forniscono un doveroso pretesto per attendere “L’Ora Felix” così definita dall’autore, o per meglio dire un momento di “otium” costruttivo e contemplativo della natura, di noi stessi e degli altri, ritrovando la serenità dell’animo che spesso si perde nei meandri dell’aberrazione umana capace di compiere i più nefasti crimini socio-politici e culturali. Con le Pre-messa di Ciro Corona e Pro-messa di Don Aniello Manganiello, Servi della Gleba è un libro che è parte di una tetralogia di “romaggi” ossia omaggi in forma di romanzo-saggi, dedicato ai quattro elementi primari. La cifra, oltre a evocare gli Elementi, rimanda anche alle Quattro Giornate di Napoli, inizio della lotta di libertà nazionale, durante la Seconda Guerra Mondiale, simbolo di un popolo che (r)esiste e si ribella. Il primo libro, ovvero la prima giornata, sarà inoltre un omaggio alla terra e a tutti i suoi servitori: i “Servi della Gleba”. Questo testo assieme a Terro(m)nia-Ritorno alla mia terra, altro bestseller di Magliacano, pubblicato con Iuppiter Edizioni nel 2014, sarà presentato come ulteriore tributo alla nostra meravigliosa terra e al territorio campano tutto, presso l’Azienda Agricola di Carbone Cosimo a Montecorvino Pugliano, domenica 14 ottobre alle ore 17. L’Ora Felix darà il via e inaugurerà Sapori d’Autore, una piccola rassegna letteraria di qualità, che l’Azienda Carbone intende promuovere a partire dal mese di ottobre in poi, per scuotere la sensibilità delle persone verso tematiche culturali e letterarie di grande impatto e attualità, con forte valenza didattica. La rassegna è stata ideata e progettata in collaborazione con PAMart Studio di Consulenza e Progettazione culturale. Una degustazione di prodotti biologici e certificati, e di preparazioni pensate per collegarsi ai libri stessi, sarà offerta ai partecipanti dall’Azienda agricola. Il ricavato della vendita dei libri sarà devoluto al sostentamento del progetti “MeLo aDotto” che si propone la riforestazione delle terre mortificate dalle mafie e a quelli dell’Associazione (R)esistenza di Scampia a favore della lotta all'illegalità e alla cultura camorrisitca. A moderare gli interventi vi sarà la giornalista enogastronomica Annamaria Parlato; il foodblog 2Ingredienti Arte&Cibo sarà media partner dell’iniziativa.



LA STRUTTURA



L’Azienda Agricola Cosimo Carbone a Montecorvino Pugliano iscritta all’albo della Regione Campania è a conduzione familiare e posta a un’altitudine di 173 metri, si estende su una superficie di circa 1 ettaro. L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, frutticolo e orticolo, è condotto secondo le regole dell’agricoltura convenzionale. Il clima favorevole, la tradizione contadina ancora viva nell’entroterra, la Piana del Sele, il Parco Nazionale del Cilento e la Costiera Amalfitana danno alla terra su cui nasce l’Azienda ricchezze di inestimabile valore sia dal punto di vista culturale che paesaggistico. L’Azienda adotta metodi di coltivazione nel rispetto dell’ambiente attraverso idonee rotazioni colturali al fine di evitare l’ausilio di sostanze chimiche. I prodotti che vengono fuori sono eccellenze agroalimentari con particolari proprietà organolettiche (formaggi, salumi, sottoli, composte e pane).



L’AUTORE



Gerardo Magliacano è nato a Salerno nel 1974, in Valle dell’Irno habitat e polìtes della Terra. Ha pubblicato: due saggi di filosofia della canzone - Vasco. L’ultimo poeta male-detto (Milano 2006), Generazione di Suonati. La cultura gira in-formato mp3 (Milano 2008) – e un’inchiesta romanzata d’impianto storico dal titolo Santa Escort. La Matria degli Italiani (Milano 2011). Nel 2010 ha curato in collaborazione con AMREF, una raccolta di scritti adolescenziali dal titolo Il mondo salvato dall’Adolesce(ME)nza (Milano 2010): con il ricavato è stato costruito un pozzo in Tanzania. Ultimi lavori: Terro(m)nia (Napoli 2014) e nel 2016 Una Nea-polis sospesa che gli è valso il premio “Gelsomina Verde”, per essersi contraddistinto “con impegno e passione ed esempio di vita, nella lotta alle mafie e nell’affermazione delle verità storiche e del sentimento di giustizia.

Gallery