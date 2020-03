"La locandiera", un classico al teatro Mascheranova

Continua la Stagione Teatrale Mascheranova - Live 19/20

Sabato 7 marzo alle ore 21:00

Domenica 8 marzo alle ore 19:30

e ancora...

Sabato 14 marzo alle ore 21:00

Domenica 15 marzo alle ore 19:30

La Compagnia Mascheranova presenta:

"La Locandiera" di C. Goldoni

Regia di Lucio Pappacena



“La Locandiera” rappresenta l’apice della riforma goldoniana, in cui uno dei punti fondamentali è il passaggio dalla maschera al carattere. Mirandolina, proprietaria di una locanda e promessa in sposa al cameriere Fabrizio, con il suo carattere libero ed indipendente finisce col far innamorare tutti i suoi clienti. Vittime delle sue lusinghe sono il marchese di Forlipopoli e il conte di Albafiorita che tentano invano di conquistarla.

Non però un uomo borioso e misogino: il cavaliere di Ripafratta. La donna, offesa nell’orgoglio dal suo insuccesso, decide di dare lui una bella lezione facendogli cambiare opinione sul genere femminile fino a farlo addirittura innamorare. Con questa commedia il personaggio della donna assume per la prima volta una valenza totalmente nuova e differente rispetto a quella della servetta brillante della Commedia dell’arte: l'opera è infatti ritenuta una vera e propria innovazione nella storia del Teatro.

La direzione della frivola ma ingegnosa Mirandolina, la protagonista interpretata da Michela Ventre spetta a Lucio Pappacena così come anche quella degli altri attori in scena:

Gabriele Bacco, Massimo Bove, Gabriele De Dominicis, Chiara Garofalo, Max Max, Giulia Palumbo, Lucio Pappacena.



