La Reggia Designer Outlet: da sabato 7 dicembre arriva la realtà aumentata di Natale

Dopo l’evento organizzato per l’accensione del grande albero di Natale alla Reggia Designer Outlet di Marcianise (CE), da sabato 7 dicembre, l’atmosfera natalizia diventerà ancora più coinvolgente con la realtà aumentata. Il pubblico potrà interagire ed essere trasportato, a bordo della magica slitta di Babbo Natale, in una dimensione suggestiva, caratterizzata da paesaggi e ambientazioni baltiche e una magica nevicata virtuale.

In questa atmosfera natalizia, i Black Friday Days hanno avuto un clamoroso successo: il Centro ha ospitato circa 110.000 visitatori, con un incremento del 15% sulle vendite rispetto alla scorsa edizione del Black Friday, che ormai è appuntamento imperdibile per gli appassionati di moda. Tra i brand più ricercati, Levi’s, Twin Set, Converse, Liu Jo, Pinko, New Balance, Trussardi, Motivi.