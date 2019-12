Creativi al museo: Pontecagnano Faiano ospita laboratori di ceramica e bijoux

"Libera Mente argilla" è il titolo del prossimo appuntamento in programma sabato 14 dicembre, dalle ore 16 alle ore 19, al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Faiano. Il laboratorio si propone di promuovere la conoscenza dell’arte della ceramica attraverso la realizzazione di ornamenti e gioielli liberamente ispirati ai preziosi reperti in esposizione al MAP. Adulti e bambini, con la guida di esperti ceramisti, impareranno le tecniche basilari per realizzare gioielli in ceramica, divertendosi a realizzare manufatti creativi. I laboratori sono a cura di Loredana Avagliano, Alessandro Marchetiello e della Ceramica Artistica del Goleto. La tappa di metà dicembre rientra nelle attività e iniziative organizzate nell’ambito della mostra Ergasteria - l’Arte di Venela, a cura dell’Associazione Internazionale Pandora Artiste – Ceramiste.

La visita

Sabato sarà anche possibile ammirare gli straordinari manufatti in ceramica in esposizione alla mostra Ergasteria. L’Arte di Venela, realizzati da artiste provenienti da ogni parte del mondo che, con creatività e passione, hanno riprogettato in chiave contemporanea i reperti della collezione degli Etruschi di frontiera. La mostra si concluderà il 12 gennaio 2020.

La prossima tappa

Sabato 11 gennaio 2020: Finissage della mostra e donazione dell’opera collettiva dell’Associazione Pandora Matres – Donne di Terra – Donne di Fuoco (2015) – Laboratori di ceramica RAKU.

A Sala Consilina

Mercoledì 11 dicembre, invece, a Sala Consilina, apertura straordinaria pomeridiana del Museo Archeologico dalle ore 16.30 alle ore 20.30. Ingresso gratuito. Accadrà in occasione dello spettacolo presso il teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina del Polo Culturale Cappuccini.