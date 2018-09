Art Attak, inglese, disegno classico: laboratori creativi per bambini

Uno spazio per i più piccoli, un laboratorio dove i bambini, attraverso il disegno, i colori, il racconto/ascolto di storie… possono sviluppare e mettere a frutto creatività e fantasia. Sono messi a disposizione di ognuno una pluralità di materiali, per favorire sia l’espressione individuale che la comunicazione di gruppo. Primo incontro gratuito. Per info e prenotazioni, 3201908169. https://www.scuolagraficasalernitana.it/

https://www.facebook.com/scuolagraficasalernitana/.

Inglese

In programma anche il laboratorio "Inglese Giocando". Sono messi a disposizione di ognuno una pluralità di materiali, per favorire sia l'espressione individuale che la comunicazione di gruppo. prima lezione gratuita Presso Oxford Centre, Via Velia 29 - Salerno. Infoline 089225532 .

Disegno classico

All'Auditorium di Sant'Apollonia il laboratorio di disegno classico. Inizio il 4 ottobre, dalle ore 19 alle 22. Questa opportunità garantisce al partecipante la possibilità di organizzare il proprio tempo libero per continuare ad esprimere la sua arte usufruendo di una spazio attrezzato e ricco di stimoli creativi. Primo accesso al laboratorio gratuito per info e prenotazioni 3201908169 https://www.scuolagraficasalernitana.it/ https://www.facebook.com/scuolagraficasalernitana/