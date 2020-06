Laboratori nel parco eco-archeologico di Pontecagnano: tanto svago per bambini

Un gruppo di associazioni di Pontecagnano Faiano ha dato vita a “Park Lab”, un ventaglio di offerte laboratoriali ludico-ricreative pensate per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, differenziate a seconda della fascia di età, da realizzarsi nel periodo che intercorre tra il 29 giugno ed il 31 luglio 2020.

Il progetto

Dà la possibilità di conoscere, scoprire (o riscoprire) l’area del Parco Eco-Archeologico di Pontecagnano Faiano in maniera diversificata, personalizzabile e consapevole mediante le professionalità di educatori ed operatori professionali che offriranno percorsi di attività in tutta sicurezza ed in conformità con le norme da contenimento del Covid-19. L'obiettivo è realizzare un’idea di comunità educante mediante attività diffuse, innovative, inclusive ed esperienziali che consentiranno alle nostre Comunità di rinascere e ripartire da loro, dai più giovani.

Info e prenotazioni

E-mail: parklab.pontecagnano@gmail.com, informazioni telefoniche ai numeri 3273041362, 3497396994, 3333125515.