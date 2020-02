"Ricomincio da me": laboratorio di estetica gratuito per pazienti oncologiche

Domenica 23 febbraio si terrà a Battipaglia il primo appuntamento del laboratorio di estetica sociale “Ricomincio da me”, dedicato alle donne affette da patologie oncologiche. L’appuntamento sarà presso Villa Eugenia in Via Del Centenario 37 alle ore 15,30.

Il progetto

L'ideatrice è la farmacista e cosmetologa Myriam Mazza di Torre del Greco, che ha portato personalmente nelle associazioni e realtà ospedaliere i laboratori gratuiti di prevenzione attraverso incontri mensili con estetiste specializzate. Grazie a questo laboratorio Myriam è stata premiata lo scorso aprile con il titolo nazionale di "Farmacista dell'Anno" presso il COSMOFARMA di Bologna. La mission del progetto "Ricomincio da me" è di accompagnare la riabilitazione delle pazienti attraverso l’estetica e la dermocosmetica professionale, intese come supporto psicologico per tornare a prendersi cura e credere in sé.