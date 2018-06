Mela annurca, concerti, ospite Valerio Jovine: ecco la notte del profeta

Il profeta San Giovanni il Battista ispira la serata di venerdì 22 giugno, organizzata a Lancusi di Fisciano e "ribattezzata" la notte del profeta. Tradizione, arte, cibo e folklore si fondono in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, ospitati in Piazza Regina Margherita e nello storico Palazzo Barra.

Il gusto

La prima protagonista della serata sarà la mela annurca. Ricca di vitamine, ferro, potassio, manganese e fosforo, sarà mangiata con la buccia per non perdere tutte le proprietà nutritive. In gastronomia è utilizzata per la preparazione di insalate, ripieni per diversi dolci, succhi. Dalle ore 21, dunque, accompagnate dalla pittrice Matilde Coppola, dalla street art di Peppe De Martino e dalla musica di DJ Snatch, saranno organizzate degustazioni di prodotti a base di mela annurca.

I concerti

Dalle ore 22, Piazza Regina Margherita si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto: canto, luci e colori grazie alla musica di grandi ospiti. Il primo ad esibirsi sarà Paskuale IanNone, un ragazzo della Valle dell'Irno. A seguire, Charlie D’Agosto e la sua band trasferiranno agli spettatori l’energia e il sound inconfondibile di Luciano Ligabue con lo spettacolo “Tra palco e realtà 2.0 - Ligabue tribute band”. Non è finita qui: l'ospite d’onore sarà Valerio Jovine.