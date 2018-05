Al Maximall, il 26 maggio, arriva LaSabri, la youtuber che spopola

La chiamano "la fata" di YouTube, perché ascolta i ragazzi, intercetta i loro gusti e le storie, consiglia mode e tendenze. La "fata", al secolo LaSabri che è a propria volta il nome d'arte di Sabrina Cereseto, farà visita al Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano e alle decine di fan che già mandano in avanscoperta i genitori per chiedere come e quando ritirare il pass per la giornata evento del 26 maggio. Si comincia alle ore 16. L'evento è ad ingresso gratuito. "LaSabri", che nel 2014 aprì un canale su YouTube col nick LaSabriGamer, decise di raccontare la passione per i videogiochi. Un "botto" di contatti, un fiume di gente: superò in poco tempo il milione di follower e divenne famosa. Adesso si ripresenta in versione smart: non più LaSabri Gamer ma sdemplicememte LaSabri, perché adesso, oltre i videogiochi, c'è tanto altro. Ne parlerà ai fan che l'aspettano il 26 maggio.