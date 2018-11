Laura Pausini in concerto ad Eboli: doppio sold out

Luci al PalaSele: si riparte sabato 3 e 4 novembre con Laura Pausini e i suoi concerti sold out ad Eboli. L’attesa è finalmente finita e Laura Pausini è pronta ad abbracciare i fan con il suo FATTI SENTIRE – WORLDWIDE TOUR 2018.

Le scuse e la promessa social

“Devo recuperare EBOLI (purtroppo a settembre non ero stata bene)!! - ha scritto l’artista sui suoi profili social - Quindi, cara Campania, chiuderemo il tour con te il 3 e 4 novembre e non vedo l’ora di arrivare da tutti voi! Più carichi che mai!”.

La band



Sul palco insieme a Laura una band di sette musicisti e cinque coristi. Alle chitarre Paolo Carta, direttore musicale dello show, con Nicola Oliva; al pianoforte Fabio Coppini; alle percussioni Ernesto Lopez; alla batteria Carlos Hercules; alle tastiere Andrea Rongioletti; al basso Roberto Gallinelli. Ai cori, cinque voci straordinarie accompagneranno quella di Laura: Gianluigi Fazio, Monica Hill, Roberta Granà, David Blank e Claudia D'Ulisse, già sul palco di Pausini Stadi 2016.

Il concerto

Al centro dello show tutti i suoi grandi successi e i brani dell’album FATTI SENTIRE, l’ultimo disco uscito per Atlantic/Warner Music che ha debuttato ai vertici delle classifiche internazionali, con cui l’artista ha conquistato anche la doppia nomination ai Latin Grammy Awards 2018 (come "Best Traditional Pop Vocal Album" e "Producer of the Year" per Julio Reyes Copello). “Fare un disco è solo una parte... poi arriva il live e la musica cambia o meglio, prende vita”, ha raccontato Laura Pausini in occasione dell’annuncio della special edition FATTI SENTIRE ANCORA, in uscita il prossimo 7 dicembre per Atlantic/Warner Music, che chiuderà il 2018. Un libro-magazine di 100 pagine scritto interamente da Laura che svela le gioie e le difficoltà vissute durante l’ultimo progetto e raccoglie scene di backstage e aneddoti, anche molto privati, che accompagnano viaggi, concerti e intense session di registrazione. Oltre al libro, la special edition contiene anche il dvd con il concerto del Circo Massimo, dove Laura è stata la prima donna ad esibirsi, e il disco Fatti Sentire arricchito da uno speciale contenuto inedito: un eccezionale duetto con l’amico e collega Biagio Antonacci sulle note de Il coraggio di andare. Una collaborazione unica che testimonia il rapporto di profonda amicizia che li lega e la fortunata intesa artistica che prosegue da sempre: il cantautore ha infatti scritto per lei brani diventati hit internazionali come Vivimi (con l’album che conteneva questo brano Laura ha conquistato il primo Grammy della storia assegnato ad una artista italiana), oltre al pluripremiato Tra te e il mare. Due brani che non mancheranno nella ricchissima scaletta degli show al PalaSele di Eboli, unica tappa in Campania del tour a cura di Anni 60 produzioni.

Info utili

Per il ritiro dei biglietti acquistati online il botteghino sarà aperto dalle ore 16. I cancelli saranno aperti per l’ingresso generale del pubblico dalle ore 19, lo show avrà inizio alle ore 21. I biglietti che furono acquistati per il concerto del 25 settembre restano validi per la serata del 3 novembre, mentre i biglietti del 26 settembre restano validi per la serata del 4 novembre.

Calendario live al PalaSele

Dopo i due show di Laura Pausini, la grande stagione di concerti proseguirà con un altro imperdibile doppio appuntamento, il 10 novembre e 11 novembre, con Claudio Baglioni “AL CENTRO TOUR”. A seguire, attesissimo il 5 dicembre il campione del pop d’autore Cesare Cremonini con il suo Cremonini Live 2018. In attesa di archiviare l’eccezionale 2018 live, si preannuncia ancor più esaltante il calendario 2019 a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele di Eboli, tappa imprescindibile dei più attesi tour nazionali: 9 le serate già in programma in 4 mesi, 8 i tour nazionali pronti a fare tappa al PalaSele e portare a Eboli, anche il prossimo anno, il top della musica pop italiana. Un palcoscenico dove, da febbraio in poi, si esibiranno: Emma (18 febbraio, ESSERE QUI TOUR – EXIT EDITION 2019), negramaro (11 marzo, AMORE CHE TORNI TOUR INDOOR), Alessandra Amoroso (23 marzo e 4 maggio, 10 TOUR), Thegiornalisti (28 marzo, LOVE TOUR), Fedez (30 marzo), Ultimo (27 aprile, COLPA DELLE FAVOLE TOUR), Raf-Tozzi (7 maggio), Marco Mengoni (18 maggio, #MENGONILIVE2019). Per tutti gli show le prevendite sono già attive. Per informazioni: 0894688156 e www.anni60produzioni.com.