Sold out il concerto ad Eboli: Pausini replica il 26 settembre

Tutto esaurito per il concerto di Laura Pausini ad Eboli il 25 settembre. Alla buona notizia per il cassiere fa seguito subito un'altra per i fan: al Palasele si raddoppia a grande richiesta. La nuova avventura live di Laura Pausini, infatti, prevederà in calendario una replica ad Eboli il 26 settembre. I biglietti sono già online da oggi, martedì 17 aprile, sul sito di TicketOne. Nei punti vendita autorizzati, invece, saranno venduti da martedì 24 aprile. Per informazioni sulla tappa, è possibile contattare il numero telefonico 0894688156 oppure consultare il sito internet www.anni60produzioni.com.

La scheda

Con la release mondiale di FATTI SENTIRE Laura Pausini si è riconfermata ancora una volta regina delle classifiche: l’album, pubblicato anche nella versione spagnola lo scorso 16 marzo per Warner Music e certificato disco di platino a meno di un mese dall’uscita, è ancora al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana che comprende cd, vinili, download e streaming e ha scalato anche il vertice della classifica dei vinili più venduti.