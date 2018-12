Miseria e Nobiltà, in scena Lello Arena alla Truffaut

Miseria e Nobiltà in scena mercoledì 19 dicembre alla Truffaut di Giffoni Valle Piana. L’attore napoletano Lello Arena vestirà i panni di Felice Sciosciammocca. In scena oltre dieci attori capitanati da Maria Bolignano, Tonino Taiuti e Giorgia Trasselli. L'undicesima stagione invernale di Giffoni Teatro promossa dall’associazione omonima presieduta da Mimma Cafaro prosegue, dunque, con un classico dei classici.

Info utili

Lo spettacolo, che inizierà alle ore 21, è una produzione Teatro Eliseo e Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro in collaborazione con Tunnel Produzioni. Le scene sono di Roberto Crea, i costumi di Milla, le musiche di Stag, firma la regia Luciano Melchionna (assistente Ciro Pauciullo). Con Arena in scena anche: Tonino Taiuti (Gaetano Semmolone), Marika De Chiara e Sara Esposito (Gemma e Luigino) Fabio Rossi (Marchese Ottavio Favetti) Raffaele Ausiello (Eugenio Favetti) Andrea de Goyzueta (Pasquale) Giorgia Trasselli (Concetta) Maria Bolignano (Luisella) Carla Ferraro (Bettina) Serena Pisa (Pupella) Fabrizio Vona (Giacchino Castiello) Fabrizio Vona (Vicienzo) Veronica D’Elia (Peppeniello) Biase (voce fuori campo). Il biglietto costa 28 euro. Per informazioni: Associazione Giffoni Teatro - Via Paolo Scarpone 8 – Giffoni Valle Piana; Tel. 3394611502; www.giffoniteatro.it; info@giffoniteatro.it.