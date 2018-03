Il teatro alla libreria Feltrinelli: va in scena "Il piccolo principe"

La Feltrinelli di Salerno accoglie, ogni mese, il teatro di Antonello De Rosa: è iniziato un nuovo progetto a cura dell’associazione culturale Scena Teatro, realizzato in collaborazione con la libreria sul Corso Vittorio Emanuele che prevede degli incontri mensili di teatro con ragazzi e adulti. Domenica 25 marzo, dalle ore 17 alle 19, spazio al laboratorio per bambini dedicato a “Il Piccolo Principe” di Antione de Saint-Exupéry. Si parte dalla trama originaria, da cui si apre uno spiraglio per il gioco drammaturgico tipico di De Rosa: i personaggi si mischiano, si confondono parti e ruoli.