"Un mare di libri" al Parco Eco Archeologico di Pontecagnano, il 21 aprile

In occasione della giornata mondiale del libro e del Diritto d'Autore, la biblioteca “La tana di Sofia”, in collaborazione con il Circolo OcchiVerdi Legambiente, apre la stagione delle letture all'aria aperta con l'evento gratuito “Un mare di libri”. Bambini, esploratori e sognatori potranno trasferirsi al Parco Eco Archeologico di Pontecagnano, il 21 aprile dalle ore 16.30 alle 18.30.

Il programma

L'autrice Lucia Quaranta condividerà con i bambini esperienze e pensieri. I piccoli visitatori impareranno come nasce un libro e come le immagini si possono staccare dall’inchiostro delle pagine per diventare altro nella realtà. Seguirà la lettura animata del testo "Il mare non è acqua", con il coinvolgimento attivo dei bambini. I partecipanti si cimenteranno nel "ballo della medusa", con la partecipazione di Rosalba Morinelli esperta olistica e massoterapista. Attraverso i suoni ed i movimenti del corpo, la dinamica valorizza la risorsa mare e le sue creature.

L’incontro si concluderà con il suono della campanella della “RicreAzione: le favole vanno a teatro”, progetto letterario-teatrale svolto dall’autrice al Teatro Arbostella di Salerno. Tutti i bambini saranno invitati ad esprimerela propria creatività attraverso la fantasia, l’immaginazione, i movimenti del corpo.