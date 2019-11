Libriamoci a scuola 2019, "parole per narrare ...leggere per raccontare” a Salerno

Libriamoci è una lodevole e piacevole iniziativa , promossa dal MIUR del MIBACT e dal Centro per Lettura, che il Liceo Statale "Alfano I" di Salerno vive da cinque anni invitando scrittori, poeti, giovani e meno giovani autori locali e nazionali, con lettura interpretativa , accompagnata dalle sonorità dei musicisti dell'indirizzo musicale e dalle voci di giornalisti, attori, docenti e studenti. Giornate di lettura nelle scuole, che anche quest’anno si rivolge alle scuole di tutta Italia, dalle elementari alle superiori, invitandole a includere nelle attività scolastiche delle giornate momenti di lettura ad alta voce.

Questa edizione vedrà coinvolto il medico-scrittore Maurizio Pintore con il suo libro “ TUTTO QUI” printartEdizioni.

Un modo appassionante di entrare nel libro che potrà poi incuriosire alla lettura individuale di ognuno, oltre quella collettiva in un'aula magna di scuola, fuori scuola, ancora una volta con le emozioni del libro di carta,da sfogliare eleggere a VOCE ALTA .

Leggeranno alcuni brani del libro l’attore Salvatore Ferraro e il giornalista Eduardo Scotti. Sarà presente l’autore e le sonorità degli studenti dell’indirizzo musicale allieteranno l’incontro con la scrittura , il giornalismo e la narrazione.

Infatti, novità di questa edizione di Libriamoci – La finestra sul mondo: perché leggere i giornali, dedicato alle letture di giornali in classe e al confronto con i giornalisti che aderiranno come lettori.