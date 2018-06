"Intorno all'amore": a Palazzo Pinto la presentazione del libro d'artista

Si presenta mercoledì 6 giugno, alle ore 19,00, presso Arco Catalano di Palazzo Pinto a Salerno, il libro d’artista “Intorno all’amore – Autour de l’amour – Around love”, realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno. Un progetto di calcografia che ha coinvolto dodici corsisti delle classi IV e V di vari indirizzi, confluiti ora in un vero e proprio “libro d’artista”, affiancando le composizioni poetiche di cinque autori campani.

Il progetto

“La scelta – sottolinea il responsabile del progetto, il professore Eugenio Siniscalchi – si è rivolta a scrittori che hanno proposto sia temi composti per l’occasione che scritti ricavati dalla loro precedente produzione. Il progetto, come suggerisce il titolo “Intorno all’amore – Autour de l’amour – Around love”, ha voluto tener conto della sensibilità degli alunni, “naturalmente” portati a riflettere sull’amore, nella fatidica età dei diciotto anni”. L’attività del laboratorio si è avvalsa della consolidata esperienza calcografica della professoressa Antonietta Di Lorenzo, coadiuvata dal tecnico di laboratorio Rossella Faraone. L’attività è stata fortemente voluta e sostenuta dalla dirigente, la professoressa Ester Andreola che ha voluto rinnovare le tradizioni incisorie dell’istituto scolastico. Il libro d’artisa conterrà le incisioni realizzate da: Claudia Ambrosio, Marianna Antonelli, Martina Apicella, Elsa Carratù, Lorenzo D’Alessandro, Paola D’Andretta, Rossella Faraone, Alessandra Grimaldi, Maria Rinaldi, Marialuna Sabatino, Martina Salvati, Arianna Sica, Eugenio Siniscalchi, Noemi Spadafora. Le incisioni sono state realizzate sulle poesie di: Domenico Cipriano, Anna Giordano, Giovanna Iorio, Silvana Laierno, Eliana Petrizzi. Alla presentazione interverranno: Ester Andreola, dirigente del Liceo Artistico Sabatini-Menna, Antonietta Di Lorenzo, incisore, Eugenio Siniscalchi, docente, Antonio Baglivo, curatore della raccolta Ibridilibri. Saranno presenti i poeti e gli alunni coinvolti nel progetto.

Gallery