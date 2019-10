Venerdì 11 ottobre, il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana ospita la presentazione di "Sette petali d'argento", libro di Davide Pollina. L'evento è organizzato da Iperion Associazione Culturale. Si comincia alle ore 19

La scheda

Davide Pollina è nato a Salerno nel 1989. Durante gli anni dell’adolescenza ha cominciato a scrivere poesie e a dipingere da autodidatta.

La passione per la pittura ha seguito di pari passo quella per la scrittura e dal 2011 ha iniziato a collaborare con associazioni culturali. Nel 2015 si è laureato in Lettere Moderne e ha proseguito gli studi universitari e specialistici. Tra il 2018 e il 2019 ha ottenuto diverse pubblicazioni su cataloghi d’arte e ha preso parte a diverse mostre collettive e personali. Nel 2016 ha deciso di lasciare momentaneamente la scrittura poetica per dedicarsi alla prosa. "Sette petali d’argento" è il primo frutto di questa nuova ricerca.