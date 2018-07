Linora Village: fitness e divertimento nel weekend a Capaccio Paestum

Fitness, risate in famiglia, solidarietà: Linora Village, a Capaccio Paestum, apre le porte ad un weekend di sport, majorettes, emozioni. Sabato 7 luglio, alle ore 9, al Lido Dum Dum, il Nuoto di Fondo approderà nella città dei templi. Si svolgerà, infatti, il Campionato Regionale Endas, aperto a tutti, sui 200, 400, 600 e 800 metri. Il mare della fascia costiera, ribattezzata “Costa Paestum”, ospiterà anche una gara di un miglio, valevole anch’essa per la “Coppa Campania” e per il “Trofeo Jaked-Costa di Salerno”. L’appuntamento, promosso dal Comune di Capaccio Paestum, si svolge in collaborazione con le associazioni Punta Tresino e Blue Team Stabiae.

Il fitness

Sempre sabato, stavolta dalle ore 18.30 alle 24, Linora Village ospiterà “Fitness for Bau”, promosso dalla palestra Galaxy, in collaborazione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane e l’ASC (Attività Sportive Confederate Comitato Provinciale Salerno). E’ previsto un contributo di partecipazione di 10 euro a persona e il ricavato sarà devoluto alla Lega Nazionale per la difesa del cane - sezione Salerno.

Risate in famiglia

Domenica 8 luglio, alle ore 20.0, Linora Village sarà teatro della esibizione delle majorettes dell’associazione Ca’pacciàmm. Si proseguirà poi con il monologo a cura dell’associazione H24 della contrada Laura. La serata si chiuderà con lo spettacolo, “Risate in Famiglia”, proposto dall’associazione La Resilienza. Lo spettacolo, con la regia di Gianni Parisi, vedrà protagonisti gli attori Umberto Anaclerico, Pierpaolo Iorio, Lorenzo Di Flora e Danilo Candela. Lo spettacolo è gratuito.