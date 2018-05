Stagione lirica del Teatro Verdi: Trilogia Buffa dal 25 al 29 maggio

Si rialza il sipario sulla stagione lirica, sinfonica e di balletto del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Da venerdì 25 maggio andrà in scena la Trilogia Buffa, che rappresenta un interessante inedito per il pubblico e la critica. Tre opere per un unico spettacolo nel quale si colgono spunti musicali ed artistici di grande interesse e coinvolgimento. Una sintesi di temi che si anticipano o completano fasi e movimenti culturali dell’epoca. In scena "La Serva padrona. Intermezzo buffo in due atti", "Il Maestro di Cappella - Intermezzo comico in un atto", "Un Maestro ed Una Cantante - Scherzo comico in un atto".

I turni

Venerdì 25 maggio ore 21 Turno A, domenica 27 maggio ore 18 turno C, martedì 29 maggio ore 19 turno B.