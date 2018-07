“Look Solidale”: parrucchieri ed estetisti in spiaggia, l'iniziativa della Claai

Arriva sul litorale salernitano, domenica 22 luglio, un bellissimo gesto di solidarietà che vedrà sugli stabilimenti balneari California di Paestum e Made in Italy di Marina di Eboli, parrucchieri ed estetiste curare il look dei bagnanti con taglio e piega sia per uomo, donna e bambino. Un vero e proprio salone di bellezza allestito in spiaggia organizzato dalla Claai (Unione Artigiani e Piccole Imprese aderente alla Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane), in collaborazione con Nameda e Professional Cosmetic. Con la partecipazione di quindici professionisti del benessere si darà vita ad una giornata solidale di raccolta fondi sui lidi balneari.

Il programma

Domenica 22 luglio dalle ore 10 alle 18, i professionisti della bellezza forniranno consulenza d’immagine effettuando taglio e messa in piega dei capelli a seconda delle esigenze.

Per questa edizione di “Look Solidale”, ideata dal presidente della Claai di Salerno Gianfranco Ferrigno, ci sarà una novità: la presenza anche del settore estetico che si dedicherà al trucco leggero da spiaggia, al trattamento di Mini Soin Del Viso, cioè un trattamento antiossidante, anti aging emolliente contro gli inestetismi della pelle. Allo stesso tempo le estetiste cureranno il look delle mani con smalti di tendenza dell'estate 2018. La domenica della bellezza “Look Solidale” sarà utile non soltanto ad acconciare i bagnanti con tagli e piega, ma anche a sollecitare le persone a prendersi cura non solo di sé ma anche degli altri sostenendo con un piccolo contributo una nobile iniziativa.

Le dichiarazioni del presidente della Claai, Gianfranco Ferrigno

E’ sempre necessario ripensare agli interventi sociali a partire dalla centralità delle persone, ecco perché abbiamo deciso di devolvere i fondi raccolti ad un reparto dell'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno. Per informazioni Numero Verde Claai Imprese 800 97 33 07.

I partecipanti

Parteciperanno all’iniziativa i professionisti del benessere: Alberto Hair Stylist di Alberto Iuorio di Campagna (Sa); Beauty Ilfea di Adele Buoninfante di Bellizzi (Sa); Effe Style di Francesco Filpi di Vallo della Lucania (Sa); Immage di Gerardo Carasia di Colliano (Sa); Jeso Parrucchieri di Antonio Magliano di Campagna (Sa); Loris Barbershop di Fernando Loris, Susy Guarnieri di Campagna (Sa); La Collina Hotel & Spa di Oliveto Citra (Sa); Make up Artist Beauty Consulting Eye Lash Extension Specialist di Florinda Beneduce (Roma); Nuova Immagine di Mario Guarno di Pagani (Sa); Nunzio Izzo Parrucchiere di Castellamare di Stabia (Na); Profili Donna di Anna Sessa e Rita Maratea -Battipaglia (Sa); Profili Uomo di Pierino Carrafiello -Battipaglia (Sa); Parrucchieri Ribelle "Woman & Man" di Annunziata Tambasco di Capaccio (Sa); Spinelli Marcello di Nocera Inferiore (Sa) e Make up Artist Beauty Consulting EyeLash Extension Specialist di Florinda Beneduce (Roma).