Il romanziere Lorenzo Marone partecipa all'incontro finale della rassegna "Incontro con l'autore"

Emozionante incontro finale della rassegna letteraria del nostro Istituto, “Incontro con l’autore”, che ha visto protagonista il romanziere Lorenzo Marone, che è venuto ad affascinare i nostri studenti con il suo libro “Un ragazzo normale”. Lo scrittore napoletano ha parlato della sua opera, in particolare di Giancarlo Siani, precisando come il suo libro non è stato scritto come un romanzo su Siani, ma un romanzo con Siani. Infatti il protagonista è Mimì, un ragazzo di dodici anni, preparato e dal linguaggio forbito, che vive nella famiglia sbagliata. Il padre è il portiere dello stabile del Vomero, in cui viveva lo stesso Siani, a pochi passi dalla via in cui lo stesso Marone ha trascorso la sua giovinezza. Marone ha risposto alle tante domande, analizzando i temi del romanzo, l’adolescenza, l’amicizia, l’amore, l’importanza della lettura e della scrittura, la lotta alla camorra (appena sfiorata) con la figura dell’eroe-amico Giancarlo, la vita e il rapporto con la propria famiglia.

Seppure in “Un ragazzo normale” a prevalere sia la storia, i personaggi creati da Lorenzo Marone sono sempre di straordinaria umanità, capaci di regalare un sorriso, di sorprendere con un gesto, di provocare una lacrima. Sapiente l’uso della lingua, i dialoghi ironici e carichi di quella saggezza popolare, che si condensa in battute, detti, proverbi e frasi fatte, a cui Lorenzo Marone sa sempre prestare un orecchio attento e vivificare con l’uso del dialetto.

Nel romanzo i nostri ragazzi hanno colto il calore con cui Lorenzo Marone ha scritto questa storia, il bambino che era quando Giancarlo Siani moriva; hanno colto l’amore nella scrittura, l’inno alla vita di un ragazzo normale che faceva il suo amato mestiere di giornalista,e che ha lasciato a tutti noi il messaggio di una vita ordinaria, ma vissuta con etica e forza civile, importante testamento a quanti oggi sono giovani e saranno adulti domani.