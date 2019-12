Luci d'Artista, musica jazz e divertimento con il gruppo “Camera Soul”

Curiosità, questa sera, in Piazza Portanova a Salerno, dov’è andato in scena (come mostrano le foto di Antonio Capuano) il concerto del gruppo “Camera Soul” nell’ambito dell’iniziativa “Jazz in luce”. Si tratta di una band italiana che sta spopolando nel mondo grazie ad uno speciale mix tra jazz, bossa e soul- funk.

La festa

Tante le persone (soprattutto giovani e famiglie) che, nonostante il freddo, si sono fermati a scattare foto e a fare shopping avendo come sottofondo i brani più belli e famosi del noto gruppo musicale.

Gallery