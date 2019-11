Dal 9 novembre, alla Chiesa di Sant’Anna al Porto di Salerno, va in scena Christmas Carol - Canto di Natale per Luci d'Artista 2019/2020.

La trama

Si tratta di un adattamento del famoso romanzo di Dickens: il vecchio Scrooge, un ricco e insensibile avaro, deve fare i conti con lo spirito del passato del presente e del futuro per capire le gioie della condivisione. E’ un classico, rappresentato molto spesso soprattutto in periodo natalizio. La vicenda raccontata dal Cartastorie diventa quasi nuova: Carmine de Rosa si trasforma in ogni personaggio della vicenda proprio sotto gli occhi del pubblico. E' solo in scena ma si sdoppia, si triplica, si quadruplica... Una voce fuori scena interagisce col nostro artista rendendo lo spettacolo leggero, ironico, tenero, piacevole per ogni tipo di pubblico. In un momento dell'anno in cui tutti siamo forzatamente più buoni, lo spettacolo ci mette nel cuore un naturale senso di famiglia, di amicizia, di condivisione. La durata dello spettacolo è 80 minuti, tra musica, colori ed effetto scenico

Gli organizzatori

Lo spettacolo è realizzato con il patrocinio gratuito del Comune di Salerno e in collaborazione con la Confraternita della Chiesa di Sant’Anna al Porto a Salerno che per l’occasione riaprirà lo straordinario Presepe artistico realizzato dalle sapienti mani degli artigiani della Associazione Terravecchia di Sarno.

Info utili

Gli spettacoli sono previsti il sabato alle ore 18 e alle ore 20 e la domenica alle ore 12 e alle 18. Negli altri giorni della settimana, prenotazione per gruppi in orari da concordare. Stessa regola nei giorni prefestivi e festivi, compresi Natale, Capodanno, e l'Epifania 2020. L’ingresso allo spettacolo è a pagamento con le seguenti tariffe: 8 euro biglietto intero, 6 euro biglietto ridotto per gli under 15, gli over 65, per i gruppi superiori alle 25 unità, per le scolaresche e per i turisti ospiti delle strutture ricettive di Salerno. Per accogliere al meglio i gruppi scolastici, attraverso il “progetto scuole“, si realizzano spettacoli opportunamente calibrati per età e grado di preparazione degli allievi. Un progetto dunque di grande impatto turistico didattico e culturale, che vede la partecipazione attiva ed emotiva degli spettatori, di ogni età, piccoli e grandi, capace di suscitare l’emozione del pubblico a prescindere dalla provenienza o dal grado d’istruzione. La prenotazione è obbligatoria. Info e prenotazioni: www.tappetovolante.org , telefono 0818631581 e 3391888611.