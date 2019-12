Luci d'Artista 2019/2020, trasformismo con abiti di carta a Salerno

Durante il periodo delle luci d'artista, ogni sabato e domenica alle ore 18, la chiesa di Sant'Anna al porto, a Salerno, ospita Carmine De Rosa, il trasformista con abiti di carta. Il cantastorie, con un adattamento del Christmas Carol di Dickens, raddoppia lo spettacolo domenicale (sold out, infatti, alle 20) .

Il programma

De Rosa, insieme alla sua squadra, mette in scena uno spettacolo singolare: divertente, colorato, magico, emozionante. Una voce narrante racconta la vicenda mentre lui, proprio sotto gli occhi del pubblico, si trasforma in ogni personaggio del romanzo. Lo spettacolo è adatto ad ogni età. E' in due tempi di 30 minuti ciascuno. Spettacolo ricco di effetti speciali: 60 cambi d'abito, 2 ruote girevoli che trasportano il pubblico in più di 20 ambientazioni diverse, ombre cinesi. De Rosa balla, fa il mimo, coinvolge il pubblico.

Info utili

Il costo del biglietto è di 8 euro intero, 6 euro ridotto per under 14, over 65 e gruppi oltre le 25 persone. In accordo con l'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Salerno, tutte le scuole che vorranno intervenire potranno scegliere orario e giorno per una rappresentazione esclusiva e potranno usufruire di uno sconto specifico pagando 5 euro.