Luci d'Artista, ritornano i capolavori d’Arte Presepiale a Salerno

Nella suggestiva cornice del centro storico di Salerno, già palcoscenico di Luci d'Artista, ritorna la Mostra d’Arte Presepiale Città di Salerno a cura dell’associazione culturale di volontariato missionario “Tertio Millennio Adveniente”. L’esposizione, giunta alla XXIV fortunata edizione, aprirà le porte ai visitatori venerdì 9 novembre alle ore 16, in concomitanza con l’accensione delle installazioni luminose.

Oltre trenta maestri presepisti tra professionisti e amatoriali provenienti da tutta la Campania esporranno le loro opere d'artigianato in due location d’eccezione: la Cappella del S.S. Salvatore in via Mercanti e il Salone C.R.A.L. di Palazzo Piantanova in piazza Matteotti, adiacente la chiesa del Crocefisso. Tra le opere più prestigiose in esposizione, una Sacra Famiglia a cura di “Cantone e Costabile”, la bottega partenopea che lo scorso anno ha esposto la propria Natività in Piazza San Pietro sotto la benedizione di Papa Francesco.

La manifestazione è inserita nel calendario ufficiale di Luci d’Artista e vanta il patrocinio morale del Comune e della Provincia di Salerno. I visitatori potranno ammirare veri e propri capolavori d’artigianato campano tutti i giorni della settimana, dalle ore 16 alle ore 21, fino al 13 gennaio 2019.

Il ricavato delle offerte liberamente donate sarà devoluto in beneficenza.