"Luci dell’Irno – Costellazioni Infinite”: tutto pronto per la V edizione, c'è anche Rosanna Banfi

Sono state presentate le "Luci dell’Irno – Costellazioni Infinite”: al via, dal 30 novembre e fino al 19 gennaio, la VI edizione della manifestazione a Baronissi. Cofinanziata dal POC Campania 2014-2020 e promossa dal Comune, l'iniziativa prevede concerti, spettacoli ed attrazioni per grandi e piccoli.

Le novità

Novità di grande suggestione, l’installazione del presepe dipinto del maestro Mario Carotenuto nella Villa Comunale, una straordinaria opera d’arte a cielo aperto, che sarà sempre visitabile. Fitto il programma di eventi, con oltre trenta spettacoli, in Aula Consiliare a Palazzo di Città, nelle Chiese e in tutte le frazioni. Presepi viventi in Villa Comunale il 7 e 21 dicembre e il 4 gennaio e laboratori presepiali per le scuole a cura della Bottega San Lazzaro il 15 e 22 dicembre. Si parte il 30 novembre, alle ore 18 con l’inaugurazione del Presepe Dipinto, musica dal vivo con Street Band Live, artisti di strada con trampoli, ali luminose e sputafuoco, Babbo Natale sulla slitta e la partecipazione straordinaria dell’attrice Rosanna Banfi.