Marina di Camerota, spettacolo con le Luciammare: un Natale da non perdere

Suggestioni, a Marina di Camerota, grazie alle Luciammare: quando Mario Salvatore Scarpitta, il sindaco, ha dato il via all’accensione della terza edizione dell'iniziativa, la piazza è rimasta per qualche secondo in silenzio. Poi gli applausi scroscianti e lo stupore di grandi e piccini. Si è aperta così la rassegna che "candida Camerota a diventare la capitale del turismo invernale nel Cilento". Così sostengono gli organizzatori: l’associazione Tuttinsieme, il comitato Luciammare e l’Amministrazione Comunale di Camerota. Dal sagrato i saluti del primo cittadino e del presidente di Tuttinsieme Giovanna Attanasio. Poi il prete, don Gianni Citro: "Nel mondo c’è chi spegne le luci, il fatto che qui, questa sera, qualcuno è venuto ad accenderle, è un qualcosa di meraviglioso".

Le novità

Tra le novità, la mega slitta di Babbo Natale, il giardino incantato, il gioco di luci sul molto di sottoflutto, i fiori e le sfere giganti. Illuminate anche le frazioni interne del Comune: Lentiscosa, Camerota e Licusati.

L'annuncio del comitato

"Nei prossimi giorni sveleremo altre importanti novità Luciammare quest’anno non è solo luci, a breve le grandi sorprese che richiameranno tantissimi turisti"



Gallery