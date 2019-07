Le luminarie di San Domenico a Praiano: storia, folklore e fede

Si rinnova a Praiano il suggestivo spettacolo delle luminarie di San Domenico. A piazza San Gennaro, nei pressi del convento di Santa Maria a Castro, migliaia di candele riproporranno l'antica devozione per il Santo. Un evento di fede, folklore e storia, che si tramanda dal 1606.

Il programma

Da giovedì 1 a sabato 3 agosto, dalle ore 21.30, Piazza San Gennaro sarà animata dal suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro. Poi spazio alla scenografica illuminazione del complesso monumentale. La “Compagnie La SALAMANDRE” si esibirà in performances di fiamme, acrobazie e fuoco. Spettacoli alle ore 22.30 e 23.30 in collaborazione con i Ragazzi della Luminaria. Sono previste degustazioni di piatti tipici e dolci locali, l'1 e 2 agosto. Sempre giovedì 1 ma anche il 3 agosto, invece, saranno realizzate installazioni di candele in Piazzetta Gagliano e presso Campo di Bocce. Durante la serata del 3 agosto la Soprano Claudia Coticelli presenterà un brano scritto in onore di San Domenico con il maestro Enzo Donnarumma. La Santa Messa, nei giorni del Triduo, si terrà alle ore 20.

La domenica - festa



Convento di Santa Maria a Castro/San Domenico Ore 6.00 I Suoni dell'Alba – Enarmonici in Concerto: Sara Rispoli (violino) – Simone Mingo (flauto) Musiche di Bach e Telemann. Ore 7.00 Santa Messa Ore 8.00 Messa Solenne. A seguire processione sul piazzale antistante il Convento. Chiesa di San Gennaro V.M. Ore 20.00 Messa Solenne in onore di San Domenico di Guzman. Piazza San Gennaro ore 22.30 concerto della Nuova Orchestra Scarlatti diretta dal M° Gaetano Russo e concerto Piromusicale della Pirotecnica Nazionale. Spettacolo nello spettacolo, fantasmagoria di suoni e colori. Ingresso in piazza San Gennaro consentito fino alle ore 22.