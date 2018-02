"Luna Park do you want a cracker?”: il 1-2 marzo al S. Apollonia Space

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Continua la rassegna di teatro contemporaneo “Out of Bounds 2018”, a Salerno dal 15 Febbraio al 15 Marzo 2018, ideata e diretta da L.A.A.V Officina Teatrale di Licia Amarante e Antonella Valitutti e giunto alla IV Edizione, proseguendo un viaggio ideale attraverso quelle tematiche sociali, come amore, violenza, multiculturalità, che gli adolescenti e i giovani si trovano ad affrontare con molte sollecitazioni esteriori e poche certezze interiori. In programma gli spettacoli “Luna Park Do you want a cracker?” il 1 Marzo e “Semi” il 2 Marzo al S. Apollonia Space. Appuntamento anche con un nuovo laboratorio il 3 e il 4 a S. Apollonia Space dal titolo “L’attore nello spazio (ipergalattico)”. “Out of Bounds 2018”, ideata e diretta da Licia Amarante e Antonella Valitutti di L.A.A.V. Officina Teatrale in corso a Salerno dal 15 Febbraio al 15 Marzo 2018, è una rassegna di teatro contemporaneo alla sua IV Edizione. Attraverso spettacoli, laboratori e incontri con registi, autori e psicoterapeuti vengono affrontati temi come: Amore e sessualità, Violenza e sistema delle regole, L’Alieno che è in me, Riappropriarsi di se stessi e Multiculturalità. Il teatro diventa un luogo di scambio di idee, opinioni, punti di vista differenti su argomenti di natura sociale che vedono soprattutto adolescenti e giovani affrontarli con scarsa consapevolezza, privi come sono di strumenti critici che la vita contemporanea, ricca di stimoli continui, non riesce a fornirgli. Il 1 Marzo Leviedelfool di Viterbo presenta lo spettacolo “LUNA PARK Do you want a cracker?” scritto, diretto e interpretato da Simone Perinelli che andrà in scena alle ore 21,00 al S. Apollonia Space. Un lavoro liberamente ispirato al “Don Chisciotte” di Cervantes, più che nel personaggio, nell’idea che permea tutto il romanzo: la convinzione che si è “normali” solo se si accetta la realtà, e folli se si tenta di seguire una qualche forma di visione idealistica della vita. Luna Park è uno spazio temporale, un non luogo in cui ci si prepara in attesa di un incontro con qualche presenza aliena che darà un senso al nostro essere umani. Il 2 Marzo, alle ore 21,00 al S. Apollonia Space, si terrà, per la produzione di Vulìe Teatro, lo spettacolo “Semi”, con Michele Brasilio e Marina Cioppa, scritto e diretto da Vulìe Teatro. La scrittura di questo lavoro scandaglia la vita di coppia, di una giovane coppia, che nella convivenza, nella gestione quotidiana delle piccole cose, scopre quanto sia difficile fare i conti le identità singolari e quell’identità altra che è il “noi”. Non esiste una soluzione, forse nemmeno un finale, è lo spettatore che interrogandosi su alcune dinamiche sentimentali probabilmente troverà un epilogo dentro di sé. Il 3 e il 4 Marzo al S. Apollonia Space, curato da Leviedelfool compagnia teatrale, con il titolo “L’attore nello spazio (intergalattico)”, si svolgerà il percorso laboratoriale teatrale per attori, registi e drammaturghi. Gli orari sono: primo giorno dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 e secondo giorno dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00. Al termine del laboratorio, alle ore 18,30 ingresso libero, ci sarà una restituzione collettiva aperta al pubblico e un breve incontro con la compagnia. *Per gli spettacoli, costo del biglietto: intero € 5; durata massima degli spettacoli 1 h e 20’ senza intervallo; ogni spettacolo sarà seguito da un breve incontro con la compagnia. *Costo dei laboratori: Partecipanti / Uditori 1 lab 60 / 30 € 2 lab 90 / 45 € 3 lab 130 / 65 € tutti i lab 110 / 55 € Info e Prenotazioni: +39 3465906033 / +39 3779969033.