Macbeth in scena al Teatro Genovesi: ecco il programma

Domenica 10 marzo, alle ore 19, i riflettori del Teatro Genovesi di Salerno (via Sichelgaita) saranno puntati sulla compagnia “TeatrArte” di Macerata che porterà in scena “Macbeth” nell’elaborazione di Eleonora Sbrascini affiancata in scena da Franco Tomassini. E' il quarto spettacolo in cartellone per l’undicesima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno. Domenica sera sarà proposta una rivisitazione in due atti di una delle più famose tragedie shakespeariane.

La storia

Ricordata talvolta per essere la più breve tragedia di Shakespeare, Macbeth è anche il lavoro più sfaccettato e difficoltoso messo in campo dal grande drammaturgo inglese. L’analisi del rapporto tra l’uomo e il potere è condotta fino alle estreme e più severe conseguenze; in questa eterna contesa entra in gioco la contrapposizione tra il bene e il male, il giorno e la notte, la luce e l’oscurità e quindi, di conseguenza, la morte e la vita. Macbeth però è anche una tragedia d’amore.