Giornata del ringraziamento: raduno dei trattori e fiaccolata per la Madonna dei Campi

Organizzata dalla Coldiretti, sabato 9 e domenica 10 novembre si svolgerà a Picciola di Pontecagnano Faiano la giornata provinciale del ringraziamento, evento di fede e tradizione popolare dedicato alla Madonna dei Campi.

Il programma

Si comincia sabato alle ore 17 con l'accoglienza della statua della Madonna nei pressi del bar Mediterraneo, in via Magellano, contrada Corvinia di Pagliarone. La fiaccolata proseguirà fino alla Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore e San Michele. Dopo il rosario e le confessioni, sarà officiata la Santa Messa. Domenica 10 novembre, alle ore 8, raduno dei trattori nello spazio antistante la Chiesa di Corvinia. Alle 8.30, partenza dei trattori con la statua della Madonna, fino alla Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Farinia. Alle ore 10.30, rosario e confessioni. Alle ore 11, Solenne Pontificale presieduto dall'Arcivescovo Andrea Bellandi. Benedizione dei trattori e partenza della statua della Madonna.