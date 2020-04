Madonna delle Galline: in onda la Mistica e l'apertura virtuale del Santuario

Torna anche quest'anno a Pagani, sebbene in modalità virtuale e non dalla tradizionale location del Santuario, MISTICA, la rassegna di canti sacri tra lirica e popolare con Vincenzo Romano - il cantore pellegrino e Laura Paolillo, su versi di Gerardo Sinatore.

I dettagli

Il concerto, giunto alla sua decima edizione, si potrà seguire solo in diretta streming sulla pagina ufficiale facebook "Arciconfraternita della Madonna delle Galline" a partire dalle ore 19 di venerdì 17 aprile. Non si svolgerà, dunque, all'interno del Santuario. Vincenzo Romano infatti trasmetterà in diretta dalla propria abitazione, dopo il rito virtuale dell'apertura del Santuario, in onda invece alle ore 18. Nonostante le restrizioni, consreguenza del coronavirus, lo sforzo degli organizzatori è stato premiato e sarà offerto ai fedeli della Madonna delle Galline anche questo ulteriore momento di comunione spirituale, rigorosamente on line, nel segno della musica.