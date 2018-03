Fede e tradizione a Pagani: si festeggia la Madonna delle Galline

Pagani si prepara ad onorare la Madonna delle Galline. La festa religiosa si svolge, come da tradizione, la Domenica in Albis (quest'anno domenica 8 aprile). La processione della statua della Madonna del Carmine attraversa le strade ed i vicoli. Come segno di affetto e devozione, il popolo le offre galline, colombe, pavoni. I fedeli creano anche toselli, cioè edicole votive che vengonon impreziosite da coperte di raso e merletti. Fede, tradizione ma anche musica e cibo: le tammurriate fanno da colonna sonora alla festa, proliferano i banchetti con carciofi arrostiti e tagliolini al sugo.

Il rito dello scambio

La statua della Madonna, davanti alla Basilica Pontificia di Sant'Alfonso, riceve in dono una coppia di galline. Il dono è offerto dai Padri Redentotristi, che proseguono la tradizione inaugurato da Sant'Alfonso. L'omaggio viene ricambiato dalla Madonna con il dono di due colombe. Subito dopo il rito dello scambio, la festa la messa solenne, celebrata dal Vescovo. Al termine della Santa Messa, la Madonna ritorna al Santuario dove si canta il Magnificat.

Il docufilm

Sabato 7 aprile, il giorno prima della domenica di festa in onore della "Madonna del Carmine" detta "delle Galline", sarà proiettato il film documentario "L'Africano", mediometraggio dedicato alla memoria di Franco Tiano. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Si consiglia di prenotare il proprio posto inviando una e-mail all'indirizzo comunicazione@ambressampress.com, all'interno della quale dovranno essere specificati nome, cognome e posti da prenotare, massimo 4. Al termine della proiezione, ci sarà una commemorazione spirituale e musicale presso il Tosello storico "e l'African" di Cortile Califano in via Matteotti, luogo nel quale Franco Tiano è nato e cresciuto e dove ha conservato le tradizioni legate alla "Madonna delle Galline".

Obiettivo

Il film documentario "L'Africano" è un tributo alla figura di Francesco "Franco" Tiano, artista paganese prematuramente scomparso il 2 aprile 2008. L'obiettivo del mediometraggio è raccontare la vita professionale, artistica, umana e spirituale di una figura complessa ed articolata come quella di Franco Tiano. Un excursus dagli anni '70 ai primi anni 2000, ripercorrendo gli studi antropologici ed etnografi realizzati sul mondo delle tradizioni e culture popolari campane. Il film-documentario è prodotto dall'associazione Ambress Ampress, da un'idea di Brigida Civale, Santino Desiderio, Gerardo Ferraioli e Aldo Padovano. La regia è di Laura Mandolesi Ferrini, giornalista e regista Rainews.it.