"A Maronn e notte": a Baronissi la suggestiva veglia della Madonna delle Grazie

La parrocchia di Sant'Agnese, a Sava di Baronissi, organizza il 1° luglio l'evento “A Maronn e nott”, una suggestiva veglia mariana, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie.

Il programma

Prevede alle ore 22 il raduno in piazza Troisi, più corteo verso la chiesa della Madonna, arrivo in chiesa e apertura delle porte. Per tutta la serata, balli e canti con i gruppi di musica popolare "Popul'art", "Bellizzica", "Cantori Devozionali". Alle ore 24, chiusura della chiesa. Una serata all’insegna della musica popolare, tra tammorre e nacchere. Tutto accompagnato dalla degustazione di fritti, sfizi vari e dolci tipici. Alle ore 24, chiusura della chiesa.