Giusi Ferreri e Mietta in concerto alla festa dei Madonnari

Giusi Ferreri e Mietta saranno le ospiti del cartellone di appuntamenti organizzati a Nocera Superiore, in occasione del tradizionale Concorso Internazionale dei Madonnari. Eventi musicali ed artistici rientrano nei festeggiamenti in onore di San Pasquale Baylon e Maria SS. di Costantinopoli, dal 18 al 22 maggio.

La novità

Un nuovo parroco guida la comunità. Si tratta di Don Raffaele Corrado, che si preparara emozionato ad accogliere i festeggiamenti in un clima gioioso ma anche di fede e di raccoglimento. Il tema scelto quest'anno è un amore grande portalo agli altri, tratto dal Vangelo di Giovanni, capitolo quindicesimo.

Il programma

A Nocera Superiore, le luminarie artistiche della ditta Rocco De Filippo sono state già installate: una struttura alta 20 metri è stata posizionata sulla facciata della chiesa in occasione della festa. Il Concorso si svolgerà come sempre su via Vincenzo Russo dal 18 al 22 Maggio. Le opere realizzate formeranno un tappeto di quadri per il Solenne Passaggio della Processione di Maria SS. di Costantinopoli e di San Pasquale Baylon. I partecipanti alla 20esima edizione del concorso, come da regolamento, dovranno realizzare i dipinti a partire da venerdì 18 maggio alle ore 16, proseguendo per tutta la notte. Conclusione entro sabato 19 maggio, alle ore 17.

I concerti

Il 17 maggio si esibiranno Michele Selillo e Iva Zanicchi, il 18 maggio Andrea Sannino, Luna Palumbo e Sister Cristina. Il 19 maggio sono previste le esibizioni della cantante Mietta e di Giucas Casella, il 21 maggio Mino Abbacuccio da Made in Sud. Il 22 maggio, alle ore 21, Gran Gala di premiazione di tutti i partecipanti ed a seguire l'attesissimo concerto di Giusy Ferreri.