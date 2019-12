Artisti di strada, giocolieri e pista di pattinaggio a "La Fabbrica" di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Trampolieri, giocolieri, clown, artisti di strada. Spazio al divertimento al centro commerciale “La Fabbrica” (via Tiberio Claudio Felice 50, Salerno) con gli animatori di “Di 1000colori”. Domenica 29 dicembre, a partire dalle ore 18,30, i più piccoli saranno invitati a partecipare all’evento “Magic show” per trascorrere qualche ora di puro divertimento. La partecipazione all’appuntamento è gratuita. La società “Di 1000 colori” ha, inoltre, allestito ne “La Fabbrica” il Villaggio di Babbo Natale, che comprende anche una grande pista di ghiaccio sintetico in cui adulti e bambini potranno muovere i primi passi sui pattini o cimentarsi in spericolate piroette. Un istruttore aiuterà i pattinatori. I più piccoli, poi, potranno visitare il villaggio di Babbo Natale, salire sulla sua slitta e accarezzare le renne. Il villaggio e la pista di pattinaggio sono aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 22; sabato e domenica dalle ore 10 alle 13. Nel periodo festivo l’apertura è garantita per tutta la giornata. Info al 320.6610047