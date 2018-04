Maiori in festa, un week-end di iniziative per grandi e piccini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La città di Maiori è pronta ad accogliere come si deve l’arrivo della primavera 2018. E lo farà in grande stile, anche quest’anno, grazie alla kermesse “Maiori in Festa”, organizzata dall’Associazione culturale “Atellana”. Un format fortunato che verrà riproposto quest’anno con la stessa voglia di stupire dopo il successo delle precedenti due edizioni. Tutte le iniziative potranno essere seguite anche sulla Pagina Facebook ufficiale “Maiori in Festa: musica, arte, sport e colori invadono la città”. Si parte venerdì 6 aprile con uno spettacolo di animazione dedicato ai più piccoli, previsto alle 16.30 sul Corso Reginna. Ma il clou della tre giorni di musica, arte, sport e colori è previsto per la giornata successiva. Sabato 7 aprile, infatti, il palcoscenico della kermesse sarà tutto per le Bande musicali provenienti da tutta Italia che sfileranno, vestite a festa per l’occasione, a partire dalle 16.30 inondando le strade di una coinvolgente allegria anche grazie allo spettacolo garantito dalle Majorettes. Alle 21.00, ultimo appuntamento con la rassegna teatrale “Enzo Sarno” che da novembre ha trasformato Maiori nella capitale del teatro in Costiera. Sul palco della sala polifunzionale “L’Incontro” Nunzia Schiano, attrice celebre per aver interpretato il ruolo della mamma di Mattia Volpe in “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord” e per le sue collaborazioni con Pieraccioni, Casagrande e Biagio Izzo presenterà lo spettacolo “Femmene”* per la regia di Niko Mucci. Un atto unico durante il quale l’attrice interpreterà una serie di monologhi dedicati ad aneddoti di vita quotidiana che mettono a nudo punti di forza e debolezza dell’universo femminile e il suo ruolo fondamentale, in rapida dissoluzione, di cerniera familiare. I racconti della Schiano saranno accompagnati dalla splendida voce di Myriam Lattanzio. La mattinata di domenica 8 sarà aperta alle 10.15 dal Raduno Fiat 500 a cura dell’Associazione “La mitica 500” di Castel San Giorgio. Dopo una breve sfilata sul lungomare Amendola le auto rimarranno in esposizione fino alle 13.00 al Porto Turistico. Dove dalle 10.30 avranno luogo le esibizioni di Majorettes, dei gruppi di ballo del Gran Carnevale di Maiori, le performance degli artisti di strada e spettacoli di animazione per bambini. Previsto l’allestimento di un’area giochi ad ingresso gratuito e la distribuzione, ugualmente gratuita, di pop corn e zucchero filato. Al termine delle esibizioni la città di Maiori saluterà tutti i partecipanti con un coloratissimo lancio di palloncini distribuiti gratuitamente tra il pubblico. *“Femmene”, per la regia di Niko Mucci, è uno spettacolo in atto unico che attraverso una serie di aneddoti di vita quotidiana mette a nudo la natura delle donne, le loro debolezze e fragilità ma anche i loro punti di forza ed il ruolo fondamentale che hanno nel guidare e mantenere unita la famiglia. Racconti che Nunzia Schiano interpreta con naturalezza perché rappresenta quel mondo femminile che piano piano, sta scomparendo. Tra le diverse esperienze narrate nei monologhi quella di una donna che si appresta ad aspettare un mezzo pubblico che la porterà a lavoro ma che in realtà è già distrutta perché ha dovuto accudire i figli per tutta la notte, e quella di una donna vittima di violenza fisica, un’esperienza che mortifica la persona nell’animo e la fa sentire addirittura colpevole per qualcosa che non esiste. E c’è poi il monologo più divertente, quello di una mamma ai fornelli che prepara i friarielli per la sua famiglia ed intanto fa finta di restare indifferente davanti agli episodi, per lei assurdi e fuori da ogni logica, che con estrema tranquillità le raccontano figli e parenti. Uno spettacolo che descrive profondamente l’universo femminile, alternando momenti di comicità e divertimento ad altri in cui si nota l’amarezza di una realtà che troppo spesso resta nell’ombra.

